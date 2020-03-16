Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çekya'da Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi

'da Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi

hükümeti, yeni tip (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak ülke genelinde karantina ilan etti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.3.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 10:32 ABONE OL
Çekya'da Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi

Çekya Başbakanı Andrej Babis, olağanüstü kabine toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla 24 Mart'a kadar ülke genelinde karantina uygulanacağını söyledi.

Karantina kapsamında, ülkede yaşayanlar evlerini sadece işe ve doktora gitmek, gıda, temizlik malzemesi ya da ilaç satın almak amacıyla terk edebilecek.

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech da son verilere göre ülkede ikisi ağır 239 vakanın tespit edildiğini belirtti.

Çekya'da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 12 Mart'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, önlem kapsamında yabancıların Çekya'ya girişi, Çekya vatandaşlarının ise yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çekya'da Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA