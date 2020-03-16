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Anlık ve yayında! genelinde nedir? İşte corona virüs canlı haritası!

genelinde yayılan corona virüsü son dakika haberleri peş peşe geliyor. Aralık ayında ilk olarak Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünya geneline yayılan yeni tip corona virüsü (KOVİD-19) Dünya Sağlık Örgütü tarafından 153.648 vaka olduğunu duyurdu. Asya ülkelerinin ardından korona virüsünden en çok etkilenen ülke İtalya olarak kayıtlara geçti. İtalya sadece 24 saat içinde 368 yeni ölüm ilan ederek ülkedeki toplam ölü sayısının 1.809 olduğunu bildirdi. Bununla birlikte Türkiye’de de vaka sayısı ile ilgili geçtiğimiz akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 18 vaka olduğu duyuruldu. Tüm dünya bilgilerini merak ederken corona virüs haritasına göre ülkelerindeki virüsün yayılma oranlarına bakıyor. Buna göre Dünya genelinde corona virüsünde son durum nedir? İşte, corona virüs haritası onlıne ve canlı!

Giriş Tarihi: 16.3.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 15:42 ABONE OL
Anlık ve canlı corona virüsü haritası yayında! Dünya genelinde corona virüsünde son durum nedir? İşte corona virüs canlı haritası!

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm geneline yayılan bilgileri merak ediliyor. On binlerce vatandaş yeni tip coronavirüs (KOVİD-19) son dakika haberlerini araştırırken Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi tarafından corona virüs haritasını dünya genelinde ayrıntılı vaka sayılarını takip ediyor. Bilindiği üzere Asya ülkelerinden sonra virüsten en çok etkilenen ülke İtalya olarak görülüyor. Tüm dünya genelinden Korona (Covid-19) vürüs salgınına yakalananların sayısı 126 bini geçti. Bu hastalardan 68 bin 284'sı hastalığı atlatırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 802'yi geçmiş durumda. Son olarak Türkiye corona virüsü vakası ise 18 olarak açıklandı. Peki Dünya genelinde corona virüsünde son durum nedir? İşte onlıne ve

DÜNYA GENELİNDE CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM NEDİR? İŞTE ONLINE VE CANLI CORONA VİRÜSÜ HARİTASI!

Dünya genelinde anlık ve canlı harita ile Corona virüsünden son durum bilgileri paylaşılıyor. Haberimizde, corona virüsünde son durum nedir? sorusunun yanıtına ve canlı corona virüs haritasına erişebilirsiniz.

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Anlık ve canlı corona virüsü haritası yayında! Dünya genelinde corona virüsünde son durum nedir? İşte corona virüs canlı haritası!
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