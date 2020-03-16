Anlık ve canlı corona virüsü haritası yayında! Dünya genelinde corona virüsünde son durum nedir? İşte corona virüs canlı haritası!

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünya geneline yayılan corona virüsünde son durum bilgileri merak ediliyor. On binlerce vatandaş yeni tip coronavirüs (KOVİD-19) son dakika haberlerini araştırırken Johns Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi tarafından canlı corona virüs haritasını dünya genelinde ayrıntılı vaka sayılarını takip ediyor. Bilindiği üzere Asya ülkelerinden sonra virüsten en çok etkilenen ülke İtalya olarak görülüyor. Tüm dünya genelinden Korona (Covid-19) vürüs salgınına yakalananların sayısı 126 bini geçti. Bu hastalardan 68 bin 284'sı hastalığı atlatırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 802'yi geçmiş durumda. Son olarak Türkiye corona virüsü vakası ise 18 olarak açıklandı. Peki Dünya genelinde corona virüsünde son durum nedir? İşte onlıne ve canlı corona virüs haritası…

DÜNYA GENELİNDE CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM NEDİR? İŞTE ONLINE VE CANLI CORONA VİRÜSÜ HARİTASI!

Dünya genelinde anlık ve canlı harita ile Corona virüsünden son durum bilgileri paylaşılıyor. Haberimizde, corona virüsünde son durum nedir? sorusunun yanıtına ve canlı corona virüs haritasına erişebilirsiniz.