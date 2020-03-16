Dünyada büyüyor kaos

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle her geçen gün yeni önlemler alınmasına rağmen vaka ve ölüm sayısı artıyor. İşte son 24 saatte yaşananlar:* ABD'de Başkan Donald Trump'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı. Ölü sayısı 60'a, vaka sayısı 3 bin 45'e yükseldi.* İsviçre'de, bir günde 841 artan yeni tip koronavirüs sayısı 2 bin 200'e, ölü sayısı 14'e yükseldi.* Özbekistan'da ilk vaka, Fransa'dan dönen bir kişide tespit edildi.* Kazakistan'da vaka sayısı 8'e yükselince, olağanüstü hal ilan edildi.* Avustralya'da, ülkeye girecek herkesin 14 gün tecrit edileceği açıklandı.* 10 kişinin öldüğü Irak'ta, vaka sayısı 124'e yükseldi. Başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı iland edildi.* Lübnan'da vaka sayısı 99, ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.* Çin'de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 199 oldu. Son 24 saatte hepsi Wuhan'da olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Son bir günde sadece 20 yeni vakanın tespit edilmesi, salgının hız kestiğinin göstergesi.* Cezayir'de koronavirüs kaynaklı 4'üncü ölüm gerçekleşti. Vaka sayısı Kuveyt'te 112, Ürdün'de 7'ye yükseldi.* Azerbaycan ve Rusya'da 4'er yeni koronavirüs vakası tespit edildi.* Dünya genelinde vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 384 artarak 162 bin 593'e yükseldi. Son 24 saatte 258 kişi virüsten öldü. Toplam can kaybı 6 bin 69'a yükseldi.