Fransa’da alarm seviyesi 3’e çıkarıldı

Fransa'dakoranavirüs nedeniyle alarm seviyesi 2'den 3'e yükseltildi. Salgın yüzünden ölenlerin sayısının 120'ye çıkması üzerine ülkedeki bütün kafe, restoran ve mağazaların kapatılması kararlaştırıldı. Ülkede koronavirüs taşıyanların sayısının 900 kişi artarak 5 bin 400'e çıktığı bildirildi. Öte yandan ülkedeki yerel seçimlerin ilk turu koronavirüs gölgesinde başladı. Ülke genelinde 47.7 milyon seçmenden oylarını kullanmak isteyenler sandık başına gitti. Sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonlarının açık bırakıldığı ülkede, seçimlerin iptal edilmemesine karar verilmişti. Hükümetin aldığı kararla seçmenler, oy kullanmak üzere geldiği seçim merkezlerine girerken maske takıyor ve dezenfektan jel kullanıyor.