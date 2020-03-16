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'da Macron'un dehşete düşüren raporu

'da 'u dehşete dürüşren rapor basına sızdı. Ülke medyasında geniş yankı bulan haberde (kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bin ila 500 bin kişi olacağı bildirildi. Vaka sayısının hergün arttığı Fransa'da 4 bin 481 kişinin salgına yakalandığı ve 91 kişininde hayatını kaybettiği açıklandı

Giriş Tarihi: 16.3.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 09:16 ABONE OL
Fransa'da Macron'un dehşete düşüren Corona virüs raporu

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isteği üzerine hazırlanan koronavirüs raporu büyük ses getirdi. Ülke medyasına yansıyan haberlere göre raporda 300 ile 500 bin kişinin ölebileceği belirtildi.

Dünya genelinde koronavirüs vakaları ve can kayıpları giderek artıyor. Şuana kadar dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 5 bin 833 hayatını kaybetti, 156 bin 400 de vaka tespit edildi.

Fransa'da da 4 bin 481 vaka belirlenirken, 91 kişi de koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un isteği üzerine koronavirüs araştırmaları için bilimsel bir kurul kuruldu. Kurul, Fransa'da alınabilecek önlemleri ve koronavirüse dair senaryoları içeren bir rapor hazırladı.

300 BİN İLE 500 BİN ARASINDA ÖLÜM OLABİLİR

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Macron'a sunulan raporda Fransa'da koronavirüs nedeniyle 300 ile 500 bin arasında kişinin hayatını kaybetmesi bekleniyor.

Rapora göre, koronavirüs salgınının önüne geçilebilmesi için 30 ile 100 bin arasında yoğun bakım yatağı gerekiyor.

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Fransa'da Macron'un dehşete düşüren Corona virüs raporu
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