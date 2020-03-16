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, 113 vatandaşını daha kaybetti

Giriş Tarihi: 16.3.2020 ABONE OL
İran, 113 vatandaşını daha kaybetti
İran'da 113 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 724'e yükseldi. Son 24 saatte bin 204 yeni vaka ortaya çıktı, toplam vaka sayısı 13 bin 938'e ulaştı. Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da ikinci tur milletvekili seçimleri de ertelendi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise salgınla mücadele kapsamında hiçbir kentin karantinaya alınmadığını ve esnafın faaliyetlerine sınırlama getirilmediğini söyledi.
* İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, vaka sayısı 24 bin 747'ye yükseldi. Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, "Ne yazık ki sayılar artmaya devam ediyor, daha da kötüleşiyor. Yoğun bakım ünitelerini kullanamayacağımız zamana doğru yaklaşıyoruz" dedi.
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İran, 113 vatandaşını daha kaybetti
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