Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İran'da coronavirüs salgını korkutan boyutlara ulaştı! Meclis üyesi hayatını kaybetti

'da coronavirüs salgını korkutan boyutlara ulaştı! Meclis üyesi hayatını kaybetti

'da coronavirüs ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Ülke genelinde 13 binin üzerinde vakası blunurken 724 kişi coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Edinilen son dakika habere göre; İran'da Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.3.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 10:05 ABONE OL
İran'da coronavirüs salgını korkutan boyutlara ulaştı! Meclis üyesi hayatını kaybetti

İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim'e göre, Uzmanlar Meclisi Üyesi Bathai, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitirdi.

ÜLKENİN TAMAMINA YAYILDI!

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede can kaybının 724'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 14 bine yaklaştığını açıklamıştı.

Son Dakika Haberi: İran’da corona virüsünden korunmak için sahte içki içtiler! 138 kişi hayatını kaybetti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran'da coronavirüs salgını korkutan boyutlara ulaştı! Meclis üyesi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA