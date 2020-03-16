İranlılar balkon ve pencerelerden marşlarla birbirlerine destek oluyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, balkon ve pencerelerden "Ey İran" marşını okuyarak birbirlerine destek olmaya çalışıyor. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, evlerinde mahsur kalan İranlıların, balkon ya da pencerelerinden 2. Dünya Savaşı yıllarında bestelenen "Ey İran" marşını okuduğu görüldü.

Bu anı çekip sosyal medyada paylaşan kullanıcılar, birbirlerine dayanışma mesajları gönderdi.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede can kaybının 724'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 14 bine yaklaştığını açıklamıştı.