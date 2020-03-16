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Japonya Başbakanı Abe ve İngiltere Başbakanı Johnson korona salgınını görüştü

Japonya Başbakanı ve İngiltere Başbakanı 'un dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri açıklandı. Görüşmede Abe'nin İngiliz mevkidaşı Johnson'a korona virüsü salgınının ülkedeki seyri ve virüsle mücadelede izledikleri yol hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 16.3.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 09:33 ABONE OL
Japonya Başbakanı Abe ve İngiltere Başbakanı Johnson korona salgınını görüştü

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüsü salgını ile mücadelede işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.

KORONA VİRÜSÜ SALGINI İLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri açıklandı. Görüşmede Abe'nin İngiliz mevkidaşı Johnson'a korona virüsü salgınının ülkedeki seyri ve virüsle mücadelede izledikleri yol hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Abe, ayrıca, G7 ülkelerinin salgın nedeniyle oluşabilecek küresel ekonomik risklere karşı birlikte olduklarını göstermelerinin önemli olduğunun altını çizdi. Abe ve Johnson'un korona virüsü salgını ile mücadelede işbirliği yapma konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

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Japonya Başbakanı Abe ve İngiltere Başbakanı Johnson korona salgınını görüştü
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