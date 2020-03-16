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'te sokağa çıkma yasağı!

Koronavirüs nedeniyle dünya alarma geçmiş durumda. ’ın kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.3.2020 18:16 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 18:33 ABONE OL
Kerkük'te sokağa çıkma yasağı!

Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Sokağa çıkma yasağının 18.00-06.00 saatleri arasında uygulanacağı ve yeni bir duyuruya kadar devam edeceği kaydedildi.

IRAK'TA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu yasağın yanı sıra kente giriş-çıkışların da kapatıldığı kaydedildi.

Irak'ta şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının da 124 olduğu açıklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika corona virüsü önlemi: 00.00'da durduruluyor...

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Kerkük'te sokağa çıkma yasağı!
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