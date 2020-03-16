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Korona vakası görülmeyen , sınırlarını kapattı

'da herhangi bir Korona virüsü vakası tespit edilmemesine rağmen ülke sınırlarını kapatma kararı aldı. Libya'da Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü taşıdığı düşünülen 8 şüpheliye yapılan testlerin negatif çıktığı ifade edildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 16.3.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 16:53 ABONE OL
Korona vakası görülmeyen Libya, sınırlarını kapattı

Libya'da herhangi bir Korona virüsü vakası tespit edilmemesine rağmen ülke sınırlarını kapatma kararı aldı. Libya'da Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü taşıdığı düşünülen 8 şüpheliye yapılan testlerin negatif çıktığı ifade edildi.

Ülkede bugüne dek herhangi bir korona vakası görülmezken, yetkililer önlem olarak hava ve kara sınırlarının kapatılmasına karar verdi. Havaalanları Otoritesi Başkanı Nasreddine Shaib Al-Ain, bu gece saatlerinden itibaren ülke genelindeki havaalanlarından gerçekleştirilen dış hat uçuşlarının karşılıklı olarak durdurulduğunu açıkladı.

Öte yandan, Libyalı yetkililer, ülkede yaşanan siyasi problemlere rağmen vatandaşların farkındalığını arttırmaya çalıştı.

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Korona vakası görülmeyen Libya, sınırlarını kapattı
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