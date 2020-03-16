Corona virüs çıktı Schengen bozuldu

Corona virüsü salgını nedeniyle bazı Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatması, Avrupa Birliği'nin (AB) temelini oluşturan ve serbest dolaşım sağlayan Schengen Anlaşması'nı tehdit ediyor. Salgının merkez üssü haline gelen Avrupa ülkeleri, art arda sınırlarını kapatıyor. Bu ülkeler arasında, AB üyesi olmayan ancak Schengen'e dahil olan İsviçre ve Norveç'in de bulunması dikkat çekti.

Almanya, bugünden itibaren Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında yeniden kontrollere başlayacak. Slovakya, genel seyahat yasağı yönünde bir uygulamaya geçti. Polonya da sınırlarını dün kapattı. Litvanya ise sınırları kapatmayı planladığını duyurdu.







Avusturya; İtalya, İsviçre, İspanya ve Fransa'dan gelen ve bu ülkelere yapılan uçuşları askıya aldı. Macaristan'da İtalyan vatandaşlarının ülkeye girişi yasaklandı. Malta; İtalya, Almanya, Fransa, İspanya ve İsviçre'den gelen yolculara kapılarını kapattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Schengen bölgesinde sınır kontrollerinin artırılması, hatta risk altındaki ülkelere girişin yasaklanması" önerisi yaptı. Norveç Başbakanı Erna Solberg, bütün sınırların bugünden itibaren kapatıldığını açıkladı.

Avrupa'daki aşırı sağcı partiler, şimdiden Schengen'in askıya alınması çağrısında bulunmaya başladı. Fransa'daki aşırı sağcı siyasetçilerden Eric Ciotti'nin, "sınır kontrollerinin yeniden uygulanması" çağrısı dikkati çekti. Fransız aşırı sağcı politikacı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen ise İtalya ile sınırların kapatılması çağrısında bulundu. İsviçre'de, sağcı Lega dei Ticinesi partisinden Lorenzo Quadri, ülkesinin "kapalı kapı politikası" uygulamasını istedi.