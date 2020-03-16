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Koronavirüs Netanyahu’ya yaradı

Giriş Tarihi: 16.3.2020 ABONE OL
Koronavirüs Netanyahu’ya yaradı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle açılan davanın yarın yapılacak ilk duruşması, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler gerekçe gösterilerek ertelendi. İsrail Meclisi'nde en büyük ikinci grup olan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ise bu kararın ardından Netanyahu'nun "acil birlik hükümeti" kurulması teklifine bakmadığını açıkladı. Gantz, "Birlik isteyen biri, duruşmasını erteletmez, medyaya acil birlik hükümeti taslağı göndermek yerine müzakere ekibini diğer partilere gönderir" dedi. Bu arada Netanyahu ve yakın çevresine yeni tip koronavirüs testi yapıldığı bildirildi.
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Koronavirüs Netanyahu’ya yaradı
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