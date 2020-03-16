Küba koronavirüs saptanan yolcu gemisinin ülkedeki bir limana yanaşmasına izin verdi

Yerel basında çıkan haberlere göre, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 5 Kovid-19 vakası tespit edilen yolcu gemisinin, İngiliz makamlarının isteği üzerine Küba'da demirlemesinin kabul edildiğini bildirdi.

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Parrilla, yolcu ve mürettebatın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Küba Halk Sağlığı Bakanlığı protokollerinde belirlenen sağlık önlemleri kapsamında ülkeye alınacağını, yolcu gemisindeki İngiliz vatandaşlarının İngiliz yetkililerle işbirliği içinde hava yoluyla ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

Gemide İngilizlerin yanı sıra Kanada, Avustralya, Belçika, Kolombiya, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç ve İsveç vatandaşlarının bulunduğu belirtildi.

"MS Braemar", 14 Mart'ta 682 yolcu ve 381 mürettebatıyla Bahamalar yakınında demirlemiş, ardından yiyecek, yakıt ve ilaç ikmali için Küba makamlarından buradaki bir limana giriş için izin talep etmişti.