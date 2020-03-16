Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Küba koronavirüs saptanan yolcu gemisinin ülkedeki bir limana yanaşmasına izin verdi

saptanan yolcu gemisinin ülkedeki bir limana yanaşmasına izin verdi

Karayipler ülkesi , 'nin talebi üzerine yeni tip (Kovid-19-) vakaları tespit edilen "MS Braemar" adlı yolcu gemisinin ülkedeki bir limana yanaşmasına izin verdi. Gemide İngilizlerin yanı sıra , Avustralya, Belçika, Kolombiya, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç ve İsveç vatandaşlarının bulunduğu belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.3.2020 21:40 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 21:53 ABONE OL
Küba koronavirüs saptanan yolcu gemisinin ülkedeki bir limana yanaşmasına izin verdi

Yerel basında çıkan haberlere göre, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 5 Kovid-19 vakası tespit edilen yolcu gemisinin, İngiliz makamlarının isteği üzerine Küba'da demirlemesinin kabul edildiğini bildirdi.

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI DÜNYAYI TEYAKKUZA GEÇİRDİ

Parrilla, yolcu ve mürettebatın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Küba Halk Sağlığı Bakanlığı protokollerinde belirlenen sağlık önlemleri kapsamında ülkeye alınacağını, yolcu gemisindeki İngiliz vatandaşlarının İngiliz yetkililerle işbirliği içinde hava yoluyla ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

Gemide İngilizlerin yanı sıra Kanada, Avustralya, Belçika, Kolombiya, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç ve İsveç vatandaşlarının bulunduğu belirtildi.

"MS Braemar", 14 Mart'ta 682 yolcu ve 381 mürettebatıyla Bahamalar yakınında demirlemiş, ardından yiyecek, yakıt ve ilaç ikmali için Küba makamlarından buradaki bir limana giriş için izin talep etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Küba koronavirüs saptanan yolcu gemisinin ülkedeki bir limana yanaşmasına izin verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA