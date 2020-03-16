Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a sert önlemler

Güney Amerika ülkeleri Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında başkent Caracas ile 6 eyalet karantina bölgesi ilan edilirken, Kolombiya'da, Kolombiyalılar ve oturum iznine sahip yabancılar dışındaki kişilerin ülkeye girişleri durduruldu.

Devlet televizyonu VTV'de yayınlanan konuşmasında ülkedeki Kovid-19 vakaları ve önlemleri ile ilgili son bilgileri paylaşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, virüsü taşıyanların sayısının 17'ye yükseldiğini aktardı.

Venezuela'daki durumun halen ağır olmadığını fakat ülke olarak hiçbir zaman yaşamadıkları kadar zor bir döneme girdiklerini anlatan Maduro, sivil, askeri ve polisiye tedbirler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

"Karantinayı sürdürmek karmaşık ve zor olacak fakat bunu önlemek için başka seçeceğimiz yok. Ya karantinaya gireriz ya da şimdi Avrupa'da olduğu gibi bu salgın bizi bitirecek" ifadelerini kullanan Maduro, Kovid-19 salgını karşısında başkent Caracas'ın da yer aldığı Vargas, Miranda, Zulia, Tachira, Apure ve Cojedes eyaletlerinde karantina ilan ettiklerini duyurdu.

KOLOMBİYA İLE İŞ BİRLİĞİ İSTEDİ

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesindeki hastalar arasında Kolombiya'da koronavirüs kapanların da bulunduğunu söyledi.

İki ülke arasında 2 bin 200 kilometreden fazla sınır olduğunu hatırlatan Maduro, Dünya Sağlık Örgütüne Kolombiya ile ülkesi arasında sağlık alanında iletişim kurulmasını sağlamaları için başvurduklarını ve örgütten kısa süre içinde cevap beklediklerini vurguladı.

Maduro, Kolombiyalı mevkidaşı Ivan Duque'ye de iki ülke arasında bu yönde bir ilişkinin başlatılması için çağrıda bulundu.

KOLOMBİYA'DA ÖNLEMLER ARTIRILIYOR

Bu arada Kolombiya hükümeti salgın karşısında aldığı önlemleri genişletmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Başkanı Ivan Duque, Kolombiyalılar ve oturum iznine sahip yabancılar dışındaki kişilerin 14 Nisan'a kadar ülkeye girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Duque ayrıca üniversiteler dahil devlete bağlı tüm okullarda eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.

Ekvador'da zorunlu haller dışında seyahat ve ticari faaliyetler kısıtlanacak

Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin öldüğü Ekvador'da alınan tedbirleri açıklayan Devlet Başkanı Lenin Moreno, virüsün yayılmasını engellemek için seyahat ve ticari faaliyetlerin yarından itibaren kısıtlanacağını duyurdu.

Moreno, ülkede yalnızca temel ihtiyaç malzemesi ve ilaç alımları, hastane ve işe gidiş gelişler, yaşlı, engelli ya da ağır hastaların bakımları için yapılan seyahatlere izin verileceği bilgisini paylaştı.

Ticari faaliyetleri de kısıtlayan Moreno, temel ihtiyaç ve tıbbi malzeme, evcil hayvan yemleri, iletişim ürünleri satan iş yerlerinin yanı sıra bankacılık hizmetlerinin devam edeceğini belirtti.

Restoranların da yalnızca evlere servis yapabileceğini vurgulayan Moreno, polisin, kısıtlamalara uyulup uyulmadığını denetleyeceğini ve gerekli görüldüğü takdirde askerin de kullanılacağı bilgisini paylaştı.

BOLİVYA DA AVRUPALI VE İRANLILARA KAPIYI KAPATTI

Yeni tip koronavirüs salgınından 11 vatandaşı etkilenen Bolivya'daki geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, 18 Mart'tan itibaren Avrupa Birliği ülkeleri ile İngiltere, İrlanda ve İran'dan gelenlere kapıların kapatılacağını kaydetti.

Ülkede diskotek, bar ve eğlence mekanlarındaki bütün partilerin yasaklandığını duyuran Anez, gece eğlenceleri ve aktiviteleri, spor faaliyetleri ve sinemaların da durdurulduğunu belirtti.

BÖLGEDE VAKA SAYISI ARTIYOR

Bu arada bölge ülkelerinde yeni tip koronavirüs vaka sayılarında da artış yaşanıyor.

Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği Panama'da virüs bulaşanların sayısı 43'e yükselirken, Kolombiya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 34'e ulaştı.

2 hastanın öldüğü Ekvador'da ise virüs taşıyanların sayısı 37'ye çıktı.