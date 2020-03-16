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Merkel'in açıklamasında dikkat çeken detay!

Dünyanın gözü kulağı konusunda gelecek haberlerde. Merkel'in düzenlediği basın toplantısı öncesinde ilginç görüntüler gündeme damga vurdu. Basın toplantısında gazeteciler için hazırlanan oturma düzeni, Koronavirüsle mücadele bazında dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 16.3.2020 22:53 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 22:53 ABONE OL
Merkel'in Koronavirüs açıklamasında dikkat çeken detay!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazetecilerin karşısına çıkarak bir basın toplantısı düzenledi. Merkel'in basın toplantısındaki gazeteciler için hazırlanan oturma düzeni dikkat çekti.

KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Merkel'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi gazetecilerin oturma yerleri ayarlanırken, her gazeteci arasına belli bir mesafe koyuldu. Gazetecilerin sandalyelerinin arasındaki uzaklığın, koronavirüs salgınına karşı bir önlem olarak yapıldığı görüldü.

Merkel'in toplantısındaki açıklamaları kadar, gazeteciler için hazırlanan oturma düzeni de dünya basınında dikkat çekti.

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Merkel'in Koronavirüs açıklamasında dikkat çeken detay!
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