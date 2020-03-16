Merkel'in Koronavirüs açıklamasında dikkat çeken detay!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazetecilerin karşısına çıkarak bir basın toplantısı düzenledi. Merkel'in basın toplantısındaki gazeteciler için hazırlanan oturma düzeni dikkat çekti.

KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Merkel'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi gazetecilerin oturma yerleri ayarlanırken, her gazeteci arasına belli bir mesafe koyuldu. Gazetecilerin sandalyelerinin arasındaki uzaklığın, koronavirüs salgınına karşı bir önlem olarak yapıldığı görüldü.

Merkel'in toplantısındaki açıklamaları kadar, gazeteciler için hazırlanan oturma düzeni de dünya basınında dikkat çekti.