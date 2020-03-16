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'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının 6. yılı

: (Kırım'ın) Federasyonu tarafından hukuka aykırı şekilde ilhak edilmesi, ülkemiz ve uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır. , stratejik ortağı 'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini teyit eder.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.3.2020 11:09 ABONE OL
Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının 6. yılı

Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni yasa dışı ilhak etmesinin altıncı yıl dönümünde, ilhakı tanımadığını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini yineledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 6 yıl önce bugün düzenlenen gayrimeşru bir referanduma dayanarak Rusya Federasyonu tarafından hukuka aykırı şekilde ilhak edilmesinin, Türkiye ve uluslararası toplum tarafından tanınmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kırım'ın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin tarihi vatanlarında esenlik ve güven içinde yaşamaları, kültürel kimliklerini korumaları ve ilhaktan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi Türkiye bakımından öncelikli olmayı sürdürecektir.

Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder."

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Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının 6. yılı
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