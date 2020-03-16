Şehit oğlundan Türkiye’ye mesaj

Bilal Uluslararası Bilgi ve Algı Derneği tarafından 15 Mart'ta İstanbul'da düzenlenmesi planlanan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen "Hello Brother" Dünya Barış Sempozyumu'nun onur konuğu olan terör saldırısında ilk şehit edilen Davut Nabi'nin oğlu Yama Nabi, Türkiye'de videolu mesaj gönderdi. Nabi, saldırıda tehdit edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk halkına selam ve sevgilerini iletti. Türk şehit Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya'ya sarılan Nabi, "Hello Brother" demek için sabırsızlandığını belirtti.