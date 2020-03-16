Sınırdaki mültecilere kötü hava şoku

Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri dün 17'inci gününde sürerken, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçişleri de sürüyor.

En çok nehir geçişlerini kullanan sığınmacılardan bazılarının ise Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.

Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 10 binin üzerinde sığınmacı, zor şartlarda mücadele veriyor. Yunanistan'ın tazyikli su, gaz ve mermisiyle mücadele eden sığınmacılar, dünden itibaren soğukla da mücadele etmek zorunda kalacak.







HAVALAR SOĞUYOR

Bahar günleri, yerini Balkanlar'dan gelen soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklıklarının düşmesinin yanı sıra aralıklarla sağanakların görülmesi, en çok bebekli ve çocuklu sığınmacıları etkileyecek.

Tamponda bekleyen sığınmacılara acımasızca müdahaleleriyle gündeme gelen Yunanistan, sığınmacılara zaman zaman tazyikli su sıkıyor, ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da mermi kullanıyor.



YOĞUN GEÇİŞ NOKTASI MERİÇ

Yunanistan'la olan 212 kilometrelik sınırın 200 kilometresini oluşturan doğal sınır konumundaki Meriç Nehri, sığınmacıların en çok kullandığı geçiş noktası olarak öne çıkıyor. Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla geçen sığınmacıların Yunanistan'a geçişi sürüyor.