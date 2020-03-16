Sokağa çıkma yasağı hangi ülkelerde var? Corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler

Hareket konusundaki kısmi sınırlamalar (bölgesel karantinalar) işe yaramadığı için birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti. Corona virüsü nedeniyle ülkelerin vatandaşları panik olmuş durumda. Hükumetlerin, panik yapılmaması ve gereksiz yere hastanelere gidilmemesi uyarısına rağmen milyonlarca insan corona virüsü endişesi ile hastanelere akın ediyor. Bu da virüsün bulaşma riskini artırıyor. Bunu da tamamen sonlandırmak için tek çare olarak sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki, hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var?

CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN ÜLKELER LİSTESİ

Pazar günü, dünya markaları birçok mağazasını kapatma kararı alırken, devletler tarafından sokağa çıkma yasağı kararları alındı.

İşte virüs nedeniyle dünyada alınan sokağa çıkma yasağı kararları..