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hangi ülkelerde var? Corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler

Avrupa ve 'da vakalar patlak verdikçe, Asya'da ithal vakalardan kaynaklanan ikinci bir enfeksiyon dalgası olasılığı artıyor. Asya ülkeleri, Avrupa’nın geç önlem almasını eleştirirken, Avrupa’nın virüsü yeniden yayma ihtimaline karşı önlemleri masaya yatırıyor. Milyonlarca insan aylardır başta olmak üzere birçok ülkede ve kısmi karantina altında yaşıyor. Peki, corona virüsü nedeniyle hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var? İşte, yeni tip corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler…

Giriş Tarihi: 16.3.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 14:11 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı hangi ülkelerde var? Corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler

Hareket konusundaki kısmi sınırlamalar (bölgesel karantinalar) işe yaramadığı için birçok ülke ilan etti. Corona virüsü nedeniyle ülkelerin vatandaşları panik olmuş durumda. Hükumetlerin, panik yapılmaması ve gereksiz yere hastanelere gidilmemesi uyarısına rağmen milyonlarca insan corona virüsü endişesi ile hastanelere akın ediyor. Bu da virüsün bulaşma riskini artırıyor. Bunu da tamamen sonlandırmak için tek çare olarak sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki, hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var?

CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN ÜLKELER LİSTESİ

Pazar günü, dünya markaları birçok mağazasını kapatma kararı alırken, devletler tarafından sokağa çıkma yasağı kararları alındı.

İşte virüs nedeniyle dünyada alınan sokağa çıkma yasağı kararları..

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Sokağa çıkma yasağı hangi ülkelerde var? Corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler
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