Son dakika... Donald Trump'tan olay yaratan corona virüsü paylaşımı! Binlerce kez paylaşıldı...

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "God Bless the USA" ifadelerini kullandı. Trump'ın paylaşımı binlerce kez paylaşılırken, çok sayıda kişi tarafından da yorum geldi.

"TANRI ABD'Yİ KORUSUN"

Twitter'dan yaptığı paylaşımlar, açıkladığı kararlar ile bilinen Donald Trump, corona virüsü ile ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Trump, Tanrı ABD'yi korusun anlamına gelen, "God Bless the USA" ifadelerini kullandı. Trump ülkesinde sağlık sisteminin iyi işlememesi nedeniyle sert şekilde eleştiriliyor.

ABD'LİLER İSYAN ETTİ

Sağlık sisteminin en çok eleştirildiği ülkelerden ABD'de, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik önlemlerde yaşanan sıkıntılar gündeme damga vurmuştu.Sağlık alanında araştırmalar yapan kuruluşların çalışmaları, Amerikan halkının sağlık hizmetleri için yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalırken, aynı düzeyde kaliteli hizmet alamadığını ortaya koymuştu. Özellikle Kovid-19 test kitlerinin piyasada ülke nüfusuna kıyasla çok daha az olması ve mevcut testlerin pahalılığı, Kovid-19 vakalarının ülkede ulaştığı nokta konusunda yeterince bilgi vermede eksik kalması isyan bayrağını açtırdı.

TRUMP, SORUMLULUK ALMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Piyasadaki test azlığı nedeniyle sık sık eleştirilen Trump, "Ben bu konuda sorumluluk almıyorum." ifadesini kullandı.

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ABD'DE BİLANÇO

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle bugüne kadar 69 kişi hayatını kaybederken, hasta sayısı 3 bin 774 kişiye ulaştı. Ülkede en çok ölüm vakası Washington eyaletinde gerçekleşti.

Ülke genelinde ölümlerin gerçekleştiği bölgeler sırasıyla; Washington'da 42, California'da 6, New York'ta 6, Florida'da 5, Louisiana'da 2, New Jersey'de 2, Colorado'da 1, Georgia'da 1, Kansas'da 1, Oregon'da 1, South Dakota'da 1, Virginia'da 1 kişi hayatını kaybetti.