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Son dakika: 'nden Corona Virüs fetvası

(kovid-19) nedeniyle Cuma ve cemaatle namaz kılınması hakkında bir fetva yayımladı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Kovid-19 salgınına enfekte olmuş kişilerle aynı ortamda bulunmanın ve onlara temas etmenin virüsün bulaşmasına neden olacağından dolayı "cuma ile cemaatle namaz kılınmasının durdurulması" yönünde fetva yayımladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.3.2020 06:58 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 07:26 ABONE OL
Son dakika: Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Corona Virüs fetvası

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına enfekte olmuş kişilerle aynı ortamda bulunmanın ve onlara temas etmenin virüsün bulaşmasına neden olduğu, toplanma alanlarının da salgının bulaşması için potansiyel bir alan oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, virüsün yayıldığı herhangi bir ülkede kontrol altına alınana kadar "cuma ile cemaatle namaz kılınmasının durdurulması" gerektiği ifade edildi.

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AMAÇ VİRÜSÜN BULAŞMASINA ENGEL OLMAK

Fetvada, "Allah yolunda harcama yapın, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever" ayeti hatırlatılarak, bunun insanların yok olmaya maruz kalmasına engel olmak anlamına geldiği bildirildi.

Hazreti Muhammed'in de "Ne zarar vermek ne de zarara uğramak vardır" hadisine dikkatin çekildiği açıklamada, kişinin kendisine ve bir başkasına herhangi bir zarar vermeye sebep olmaktan uzak durmasının önemine işaret edildi.

CAİZ DEĞİLDİR

Açıklamada, insanlara virüsün geçme tehlikesi olasılığından dolayı cuma ve namazların cemaatle kılınmasının şeri olarak gerekmediği ve bunun caiz de olmadığı vurgulandı.

Mısır'daki Ezher Büyük Alimler Heyeti'nin verdiği fetvada da cuma namazları ve cemaatle namaz kılmanın askıya alınmasının caiz olduğu aktarıldı.

Heyet, "Mescitlerde ezanların okunmasının vacip olduğu ve bununla birlikte, her ezanda 'namazları evlerinizde kılın' hatırlatmasının yapılması" gerektiğini ifade etti.

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Son dakika: Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Corona Virüs fetvası
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