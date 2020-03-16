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Son dakika: Dünyanın gözü ABD'den gelecek açıklamaya kitlentdi! İlk kez denenecek

Son dakika haberi: Dünyanı kasıp kavuran (kovid-19) salgınıyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşanıyor. Bugün Seattle'daki 45 yaşında bir hasta üzerinde Koronavirüs (kovid-19) aşısı denenecek. Yetkililer, koronavirüs salgınına yakalanan hastalarda kullanılacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.3.2020 07:13 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 07:26 ABONE OL
Son dakika: Dünyanın gözü ABD'den gelecek açıklamaya kitlentdi! İlk kez denenecek

ABD'de geliştirilen bir koronavirüs (Kovid-19) aşısının bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği bildirildi.

Amerikan AP haber ajansının ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testinin Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağı ifade edildi.

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İLK KEZ TEST EDİLECEK

Testin 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi.

Yetkililer, koronavirüs salgınına yakalanan hastalarda kullanılacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekti.

DÜNYADA 156 BİN KİŞİDE SALGIN GÖRÜLDÜ

Koronavirüs yayılmaya devam ederken birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 156 binden fazla kişi Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgına yakalandı.

Kovid-19'a yakalanan 5 bin 800 kişi ise yaşamını yitirdi.

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Son dakika: Dünyanın gözü ABD'den gelecek açıklamaya kitlentdi! İlk kez denenecek
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