Son dakika gelişmesi: İran'da 'gökten patlıcan yağdı' iddasına yalanlama geldi! Montaj olduğu açıklandı...

Corona virüsü nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 724 oldu. Dünya genelinde ise 6.513 kişi corona nedeniyle yaşamını yitirdi. Son dönemde depremlerin de yaşandığı İran'da gökten patlıcan yağdığı iddiası dün sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılan haberler arasında yer aldı. Teyit.org'u Twitter hesabından yaptığı paylaşımda o iddiaların doğru olmadığı ifade edildi. Görüntülerin video görsel efekt uzmanı Amin Taghipour tarafından üretildiği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

'GÖKTEN PATLICAN YAĞDI' İDDİASI BÖYLE YAYILDI

İran'ın Başkent Tahran'da olayın gerçekleştiği iddia edilen ve sosyal medya üzerinden çok konuşulan bu video herkes tarafından merak ediliyordu. Sosyal medyayı ikiye ayıran bu görüntülerin ardından hazırlanan videonun kurgu olduğu öğrenildi. Görüntüleri hazırlayan kişinin ise Kanada'da yaşayan İran asıllı dijital sanatçı Amin Taghipour olduğu ortaya çıktı. Babasının cenazesi için İran'a giden ancak koronovirüs salgını nedeniyle ülke dışına çıkamayan Taghipour'un, ardı ardına yaşanan felaketleri bu video ile gündeme taşıdığı ifade edildi.

