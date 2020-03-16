Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Çekirge istilasının ardından karınca istilası baş gösterdi!

Geçtiğimiz günlerde başlayan çekirge istilası tüm dünyayı paniğe sürüklemiş ve koronavirüsün ardından ikinci felaket olarak gösterilmişti. Normal şartlarda tek başına yaşayan bu canlılar, son zamanlarda Afrika ülkelerinden Orta Doğu ülkelerine doğru hızla yayılıyor ve sürü halinde istilalara neden oluyor. Son olarak bugün Umman'da çekilen o videolar sosyal medyada kısa bir sürede yayıldı ve izleyenleri şoke etti. Peki, çekirge ve karınca istilaları neden oluyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA BU OLAYI KONUŞUYOR! ÇEKİRGE'NİN ARDINDAN KARINCA İSTİLASI BAŞLADI!

Tüm dünyanın konuştuğu çekirge istilası olayının ardından şimdi de karınca istilası boy gösterdi. Umman'da çekilen o görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, izleyenleri de şoke etti.

İşte o görüntüler;