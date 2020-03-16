Son dakika haberi: İngiltere'nin coronavirüs çıkışına DSÖ'den sert tepki: Kumar oynamaktır...

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almayı sürdürüyor. Çin'in Wuhan kentinde patlak veren virüs tüm dünyaya yayıldı. 150 ülkede görülen koronavirüsün merkezi ise Avrupa'ya kaymış durumda. Virüs şu ana kadar 6 bin 513 kişinin canına mal olurken, 169 bin 387 kişiye bulaştı. 77 bin 257 kişi ise vürüsten kurtulmayı başardı. İtalya 24 bin 747 vaka ile Çin'den sonra virüsün en çok görüldüğü ülke olurken İngiltere de bin 395 vaka ve 35 ölüm ile koronavirüsün en çok etkilediği Avrupa ülkeleri arasında yer aldı.

İNGİLTERE TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK YÖNTEMİNİ TARTIŞIYOR

Koronavirüs ile ilgili aşı ve terapi yöntemleri laboratuvarlarda test edilirken, henüz müjdeli bşr haber gelmedi. Hükümetler ülkelerini korumak için bilim adamları ile görüş alışverişinde bulunarak kararlar ve önlemler alıyor. Dünya aşıyı tartışırken, İngiltere'den farklı bir bakış açısı ile öneri geldi. İngiltere hükümeti ülkeye koronavirüs enfekte etmeyi ve böylece toplumsal bağışıklığı oluşturmayı tartışmaya başladı. Yüksek sesle dile getirilen öneriye sıcak bakanlar olurken, tepki gösterenler de oldu.

DÜZCE'DE 5 YAŞINDAKİ KIZIN CORONA VİRÜS TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

SON DAKİKA HABERİ: EĞLENCE MEKANLARINA CORONA VİRÜS DÜZENLEMESİ

İTALYA CORONA VİRÜSÜ KABUSUNDAN UYANAMIYOR! KÖTÜ HABER: BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

DSÖ'DEN İNGİLTERE'YE SERT TEPKİ

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü, 'Küresel Salgın' olarak nitelendirerek topyekun mücadele istemişti. DSÖ, aşı için çalışmaları sürdürürken, İngiltere'nin toplumsal bağışıklık önerisini 'kumar oynamak' olarak nitelendirdi. DSÖ'den yapılan açıklamada, İngiltere'nin toplumsal bağışıklık fikrine tepki gösterdi. DSÖ, "Sürü bağışıklama yöntemi aşısı bulunan hastalıklarda uygulanabilir. Gelin hepimiz enfekte olalım, virüsü kendi immün sistemimizle yeneriz anlayışı doğru değil" dedi.

Toplumsal bağışıklık nedir? İngiltere virüs yayılsın, bağışıklık gelişsin istiyor! | Video

A Haber canlı yayınında konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. İsmail Balık, İngiltere'nin yöntem önerisini eleştirdi. Balık, "Salgın ile mücadeleyi toplumsal bağışıklığa bırakmak bu çağ itibari ile ilkel bir yaklaşım. Ölüm görülmeyen bir hastalık olsaydı, hastalık kendinden sönsün diyebilirdiniz. Gençlerde de nadir de olsa ölümcül olabiliyor. Bu yöntemi anlamakta güçlük çekiyorum. Toplum kurallara riayet ettiği için Singapur, Japonya gibi ülkeler mücadelede başarılı oldu. Ben inanıyorum ki, bizim ülkemizde de toplumsal bilinçle bu virüsün üstesinden gelinecektir." dedi.