Son Dakika Haberi... İtalya Başbakanı'ndan korkutan açıklama: Henüz zirve yapmadı

Son Dakika Haberi: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada küresel bir sorun haline gelen Coronavirüs'ün merkez üssü Avrupa oldu. İtalya Coronavirüs kaynaklı ölümlerde oran olarak Çin'i geride bıraktı. Ülkede panik havası devam ederken vatandaşlara itidal çağrıları da sürüyor. Özellikle yaşlılar üzerinde ölümcül etkisi olan Coronavirüs için yeni önlem paketleri de açıklanıyor. İtalya Başbakanı Conte ise ortamı daha çok tedirgin edebilecek bir açıklamada bulundu.

İşte İtalya'dan son dakika Coronavirüs haberi ve yaşanan son gelişmeler: