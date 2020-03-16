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Son Dakika Haberi... Başbakanı'ndan korkutan açıklama: Henüz zirve yapmadı

Son Dakika Haberi: 'in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs'ün merkez üssü Avrupa oldu. Ölüm oranı olarak Çin'i geride bırakan 'da panik havası hakim. Gelen son dakika bilgilerinde İtalya'da alınan tedbirler artarken, Başbakan Conte yaptığı son açıklamada virüsün henüz zirve noktasını görmediğini söyledi. İtalya'da şuana kadar virüs bulaşan insan sayısı 24 bin 747 olarak açıklandı, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 1809 oldu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.3.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 15:47 ABONE OL
Son Dakika Haberi... İtalya Başbakanı'ndan korkutan açıklama: Henüz zirve yapmadı

Son Dakika Haberi: 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada küresel bir sorun haline gelen Coronavirüs'ün merkez üssü Avrupa oldu. Coronavirüs kaynaklı ölümlerde oran olarak Çin'i geride bıraktı. Ülkede panik havası devam ederken vatandaşlara itidal çağrıları da sürüyor. Özellikle yaşlılar üzerinde ölümcül etkisi olan Coronavirüs için yeni önlem paketleri de açıklanıyor. İtalya Başbakanı Conte ise ortamı daha çok tedirgin edebilecek bir açıklamada bulundu.

İşte İtalya'dan son dakika Coronavirüs haberi ve yaşanan son gelişmeler:

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Son Dakika Haberi... İtalya Başbakanı'ndan korkutan açıklama: Henüz zirve yapmadı
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