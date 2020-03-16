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Haberleri: ’da corona virüs ile ilgili en kötü senaryo gerçek oluyor! ‘Ne yazık ki durum daha da kötüleşiyor’

Vuhan’da ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen saat ölü ve yaralı sayısının arttığı salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 833’e ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgının merkez üssü olarak açıklanan ’da bilanço her geçen gün artarken, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana’nın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Fontana, “Ne yazık ki sayılar artmaya devam ediyor, daha da kötüleşiyor.” dedi ve felaket senaryosunu açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 16.3.2020 08:00 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 12:40 ABONE OL
Son Dakika Haberleri: İtalya’da corona virüs ile ilgili en kötü senaryo gerçek oluyor! ‘Ne yazık ki durum daha da kötüleşiyor’

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünya üzerinde etkisini hissettiren koronavirüsü ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Salgının Çin'de çıkmasının ardından Avrupa'ya yayılması ile birlikte en çok etkilenen ülke oldu. Her geçen gün ölüm ve vaka sayılarının arttığı İtalya'da şuana kadar 1441 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 157 enfekte bulunuyor. Son olarak Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana'nın yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Fontana, "Ne yazık ki sayılar artmaya devam ediyor, daha da kötüleşiyor." dedi ve felaket senaryosunu açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İTALYA'DA EN KÖTÜ SENARYO GERÇEK OLUYOR! 'NE YAZIK Kİ DURUM DAHA DA…'

İtalya'nın kuzeyinde hastaneler alarm veriyor. Yoğun bakımda tedavi gören 1500'ü aşkın hastanın çoğu ülkenin kuzeyinde. Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, "Ne yazık ki sayılar artmaya devam ediyor, daha da kötüleşiyor. Yoğun bakım ünitelerini kullanamayacağımız zamana doğru yaklaşıyoruz çünkü daha fazla yatağımız yok" dedi.

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Son Dakika Haberleri: İtalya’da corona virüs ile ilgili en kötü senaryo gerçek oluyor! ‘Ne yazık ki durum daha da kötüleşiyor’
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