Son Dakika Haberi: Netanyahu'nun Coronavirüs test sonucu belli oldu! Şok gelişme...

Son Dakika Haberi: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde küresel bir sorun haline gelen Coronavirüs, yayılmaya devam ediyor. Bu ölümcül virüsten Çin'den sonra en çok etkilenen İtalya'da insanlar evlere kapanırken, vaka sayısında azalma halen yaşanmıyor. Coronavirüs siyaset dünyasını da ciddi anlamda sarsmış durumda. Son olarak İsrail'den gelen görüntüler dünya genelinde tartışma yaratmıştı. Netenyahu'nun virüsün belirtilerini göstermesi sonrasında İsrail'de Netenyahu için Coronavirüs testi yaptırıldı.