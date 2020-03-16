Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haberi: Netanyahu'nun Coronavirüs test sonucu belli oldu! Şok gelişme...

Son Dakika Haberi: Netanyahu'nun test sonucu belli oldu! Şok gelişme...

Son Dakika Haberi: 'in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde canlı bir balık pazarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan , Çin'in ardından en çok İtalya ve 'ı etkisi altına aldı. İtalya'dan her geçen gün kötü haberler gelirken virüse karşı nasıl tedbir alınması gerektiği noktasında halka bilgilendirmeler yapılmaya devam ediliyor. Bu ölümcül virüs siyaset dünyasını da yakından etkiledi. Son olarak İsrail'den gelen görüntülerde ülke Netenyahu'nun hapşırması ve öksürükleri tartışma yaratmıştı. İsrail'den gelen son dakika bilgisine göre Netenyahu'ya Coronavirüs testi yapıldı.

Giriş Tarihi: 16.3.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 10:29 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Netanyahu'nun Coronavirüs test sonucu belli oldu! Şok gelişme...

Son Dakika Haberi: 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde küresel bir sorun haline gelen , yayılmaya devam ediyor. Bu ölümcül virüsten Çin'den sonra en çok etkilenen İtalya'da insanlar evlere kapanırken, vaka sayısında azalma halen yaşanmıyor. Coronavirüs siyaset dünyasını da ciddi anlamda sarsmış durumda. Son olarak İsrail'den gelen görüntüler dünya genelinde tartışma yaratmıştı. Netenyahu'nun virüsün belirtilerini göstermesi sonrasında İsrail'de Netenyahu için Coronavirüs testi yaptırıldı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Netanyahu'nun Coronavirüs test sonucu belli oldu! Şok gelişme...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA