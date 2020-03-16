Son Dakika Haberler | Dünyanın geri kalanındaki Corona virüs vaka sayısı Çin’deki vaka sayısını geçti

Corona virüsü dünya genelinde etkisini artırarak devam ederken, Çin'deki yayılımında ciddi bir düşüş görülüyor. Merkezi Cenevre'de yer alan Dünya Sağlık Örgütü dünya çapında en az 153.648 vaka olduğunu duyurdu. DSÖ ve ek kaynaklar tarafından bildirilen vakaları takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nden ayrı bir haritalı liste, bu sayının 6.400'den fazla ölümle birlikte 167.000 civarında olabileceğini gösteriyor. Türkiye'de vaka sayısı ise, dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklama ile 18'e yükseldi. İlk vaka, geçtiğimiz hafta rapor edilmişti.

DÜNYA ÇİN'İ GEÇTİ! İTALYA'DA BAŞKA BİR ŞEY Mİ OLUYOR?

Çin dışında, ülkenin içindekinden daha fazla vaka: Çin, 16 yeni teyit edilmiş koronavirüs vakası ve 14 yeni ölüm bildirdi ve bu da ülkenin toplam vaka sayısını 80.860'a getirdi. Çin dışında artık içeride olduğundan daha fazla vaka var.

İtalya vakaları aniden yükseldi: Pazar günü İtalya sadece 24 saat içinde 368 yeni ölüm ilan ederek ülkedeki toplam ölü saıyısının 1.809 olduğunu bildirdi. Ülkenin Sivil Savunma Bakanlığı'na göre, toplam vaka sayısı 24 saatte 3.590 yeni vaka artışı ile 24.747'ye ulaştı.

İşte corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri ve İtalya'da yaşanan korkutucu gelişmeler...