Son Dakika Haberi | Dünyaya göktaşı çarpacak iddası ortaya atılmıştı… Gerçek bilgi teyit edildi: Nisan sonunda dev göktaşı…

Corona virüsü dünya genelinde yeterince korku atmosferi yaratırken, çekirge sürüleri istilası sonrası yeni bir ilginç iddia da 'uzay' ile ilgili geldi! Türkiye ve dünyada 'göktaşı çarpacak' iddiaları son bir haftadır gündemi meşgul ediyordu ve konu ile ilgili resmi bir açıklama geldi. İlk olarak, iki Facebook kullanıcısı, dünyaya yaklaşan bir asteroid hakkında Headlines India logolu bir video klip yayınladılar. Yayınlanan ve büyük infial yaratan videonun başlığında, dünyanın 29 Nisan'da sona ereceği yazıyor. Sosyal medyada yer alan bu haber sonrası, yabancı ve Türk basınında birçok göktaşı haberi yayınlandı. İnternette yer alan aramalarda, bu haberin ilk olarak Asteroid uyarısı başlığıyla yabancı bir gazetede yayınlandığı ortaya çıktı.

GÖKTAŞI ÇARPACAK KORKUSU İLE HERKES VİDEOYU PAYLAŞIYOR

29 Nisan tarihinde söz konusu göktaşının dünyaya çarpacağı iddia edildikten sonra, sosyal medyada söz konusu video yüz binlerce kez paylaşıldı.

İşte, bu göktaşı ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları…