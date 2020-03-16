Trump corona virüsü aşısı için teklifte bulunmuştu! Alman şirketten son dakika yanıtı geldi...

Corona virüsü aşısı ile ilgili çalışmalar sürerken, Alman ilaç firması CureVac'tan umutlandıran açıklama geldi! Firmanın hissedarı ve Alman kulübü Hoffenheim'ın sahibi Dietmar Hopp aşıyı bulmaya çok yaklaştıklarını söyledi. Hopp, ABD Başkanı Donald Trump'ın da radarına giren isimler arasında yer alıyordu. Dünya basınında Trump'ın, Hopp'a ABD için corona virüsü aşısı üretme teklifinde bulunduğu geniş yer bulmuştu. Hopp bu iddiayı doğrularken, Trump'a yanıt verdi.

ALMANLAR DUYURDU: BULMAYA ÇOK YAKINIZ

CureVac'a Hopp ile birlikte ortak yatırım yapan Florian van der Muelbe yaptığı açıklamada, "Birçok aşıyı test etmeye başladık. Koronavirüs aşısını haziran ya da temmuz aylarında bulmayı umuyoruz. Yetkililerden yeşil ışık gelirse en kısa sürede insan üzerinde deneylere başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Dünyada büyük yankı uyandıran Donald Trump'ın ABD için corona virüsü aşısı üretin çağrısına da yanıt veren Dietmar Hopp, "İnsanlara yardım etmek istiyoruz. Ancak, bunu sadece belirli bir ülkedeki insanlar için yapmayacağız. Tüm dünyaya yardımcı olacağız." dedi.

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ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ BEYAZ SARAY'A DAVET EDİLMİŞTİ

CureVac, 11 Mart'ta üst yönetici (CEO) değişikliğine gitmişti. Şirketten, 2 Mart'ta yapılan açıklamada, bir önceki üst yönetici Daniel Menichella'nın yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin gelişmeleri ele almak için Beyaz Saray'a davet edildiği belirtilmişti. Menichella'nın, ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ilgili yetkililerle bir araya geldiği kaydedilmişti.

TRUMP, ABD İÇİN ÜRETİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Corona virüsü ile mücadele eden ABD'de 69 kişi hayatını kaybetti. Ülkede sağlık sisteminin çöktüğü belirtilirken, testlerin sadece 22 bin kişiye yapılabildiği belirtiliyor. Trump, ülkedeki eleştirilerin önüne geçmek için corona virüsü aşısının ABD'de geliştirilmesini ve ilk önce ABD'de denemesini istiyor. Bu doğrultuda, CureVac şirketine teklifte bulundu. Şirketin ABD tekelinde aşıyı üretmesini isteyen Trump, gerekli koşulların sağlanacağını ifade etti.