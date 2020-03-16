Trump'tan SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ açıklaması! Koronavirüs salgını ile ilgili merak edilen tarihi verdi!

Koronavirüs ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ederken ABD Başkanı Donald Trump kritik açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da yeni tip adıyla Covid-19 ile mücadele görev gücü ile basın toplantısı düzenledi. Genç ve sağlıklık kişiler için virüsün hayati tehlike arz etmemesine rağmen, bu kişilerin virüsün yayılmasına katkıları olabileceğini ve bu nedenle dikkatli hareket etmeleri gerektiğini işaret etti. "En hızlı geliştirilen aşılardan biri"Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri" diyen Trump'tan son dakika corona virüsü açıklamaları!