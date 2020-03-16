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Trump'tan açıklaması! salgını ile ilgili merak edilen tarihi verdi!

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Ölümcül virüsün ne zaman kontrol altına alınacağına ilişkin ABD Başkanı Trump kritik açıklamalarda bulundu. , 'da Covid-19 ile mücadele görev gücü basın toplantısı düzenledi. Yeni tip adıyla Covid-19 salgınının tamamen kontrol altına alınmasıyla ilgili yeni bir kılavuz yayımladıklarını bildiren Trump, "Virüsle mücadele ederken, virüsün yayılmasını ve bulaşmasını önlemek için hepimizin kritik rolü var." uyarısında bulundu. İşte Trump'ın ile ilgili son dakika açıklamaları!

Giriş Tarihi: 17.3.2020 01:55 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 01:56 ABONE OL
Trump'tan SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ açıklaması! Koronavirüs salgını ile ilgili merak edilen tarihi verdi!

ile ilgili açıklamaları gelmeye devam ederken ABD Başkanı kritik açıklamalarda bulundu. 'da yeni tip adıyla Covid-19 ile mücadele görev gücü ile basın toplantısı düzenledi. Genç ve sağlıklık kişiler için virüsün hayati tehlike arz etmemesine rağmen, bu kişilerin virüsün yayılmasına katkıları olabileceğini ve bu nedenle dikkatli hareket etmeleri gerektiğini işaret etti. "En hızlı geliştirilen aşılardan biri"Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri" diyen Trump'tan son dakika açıklamaları!

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Trump'tan SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ açıklaması! Koronavirüs salgını ile ilgili merak edilen tarihi verdi!
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