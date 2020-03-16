Türkiye’den Yunanistan’a sert tepki: “Nazi uygulamalarını bırak”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın sosyal medyadaki Yunanistan sınırında yaşananlar ile ilgili Türkiye'yi suçlayan açıklamalarına tepki göstererek söz konusu açıklamaların, bu ülkenin izlediği tutarsız, hukuk dışı ve gayriinsani politikaların somut kanıtı olduğunu bildirdi. Aksoy, Dendias'ın açıklamalarına yazılı olarak şöyle yanıt verdi: "Kapısına gelen göçmenlere insan değil, düşman muamelesi yapan; kadın, çocuk demeden üstlerine gaz, kurşun ve tarım ilacı sıkan, Nazi uygulamalarını hatırlatır şekilde paralarını ve eşyalarını alarak ülkemize gönderen Yunanistan, insanlık adına utanç verici bu uygulamalarıyla iddia ettiği gibi Avrupa Birliği'nin (AB) sınırlarını korumamakta, aksine AB'nin üzerinde kurulduğu tüm ilke ve değerleri ayaklar altına almaktadır."Aksoy, Yunanistan'ın, AB'yi ve düzensiz göçmenleri, kısa vadeli siyasi çıkarları için araç olarak kullandığını söyledi.