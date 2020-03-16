Türkiye'nin coronavirüs ile mücadelesi Balkanlar'a örnek oldu!

Türkiye'nin Koronavirüsle olan mücadelesi Avrupa ve Balkan ülkelerine örnek oldu. Bölge ülkelerinin Türkiye Büyükelçileri koronavirüs sürecini ve görev yaptıkları ülkelerden Türkiye'ye bakışı SABAH'a anlattı. İşte o değerlendirmeler:



TANI KİTLERİMİZ İLGİ GÖRDÜ

Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök: Kovid-19 virüsüne karşı Türkiye'de alınan önlemlerin çok başarılı olduğu Sofya'dan da gözlenmekte. Türkiye'de aldığımız önlemler yakından takip ediliyor. Ayrıca, Başbakan Borisov'un 2 Mart tarihinde Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında gündeme getirdiği hususlardan biri virüsten korunabilmek için Bulgaristan'ın ihtiyacı olan tıbbi malzemenin teminiydi. Bu talebi ivedilikle karşılamamız da Bulgaristan'da memnuniyet yarattı. Özellikle erken tanı kitlerimiz ilgi gördü.





HERKES TAKDİR EDİYOR

Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç: Vaktinde ve yerinde alınan önlemler sayesinde nüfusumuza kıyasla teyitli vakaların sayısı son derece sınırlı kaldı. Sağlık Bakanlığımız halkı doğru bilgilendirdi. Sayın Sağlık Bakanımızın bizzat kendisinin yaptığı açıklamalar güveni artırdı. Sırplar ülkemizi büyük ve güçlü bir ülke olarak görüyorlar. Güven duyuyorlar. Sağlık konusunda pek çok Sırp'ın tedavi olmak için Türkiye'ye gittiğini biliyorum. Hangi Sırp'la konuşsanız size "sizin doktorlarınız, hastaneleriniz çok iyi" cümlesini kurar. Türkiye'nin sağlık sisteminin başarısı burada herkes tarafından takdir ediliyor.





GÖZLE GÖRÜLÜR FARK VAR

Atina Büyükelçisi Burak Özügergin: Yunanistan'da ülkemizi temsilen görev yapan bizler için; Türkiye'de ilgili makamlarımızın halkımızla el ele süratle yürürlüğe koyduğu fiziki ve idari tedbirler sayesinde şu ana kadar bölgemizde birçok komşumuzdan gözle görülür biçimde daha iyi durumda olmamız şüphesiz yüreğimizi bir ölçüde ferahlatıyor.





BU BAŞARI SÜRPRİZ DEĞİL

Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar: Kosova halkı Türkiye'nin sağlık konusunda kat ettiği mesafeyi ve ulaştığı başarılı konumu yakından bilmekte. Kosova halkı açısından Türkiye'nin yeni koronavirüs salgınıyla mücadelede elde ettiği başarı sürpriz teşkil etmeyecek, ülkemizin bu konuda attığı adımlar örnek olarak değerlendirilecektir.

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış: Türkiye'nin bu süreçteki başarısını hazmedemeyen bazı çevrelerin medyaya ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'ya uçuşları iptal kararını bile uçuş yasağı listesinde olmayan İstanbul ve Türkiye fotoğrafları ile haber vermesi bile aslında çok şey anlatıyor. O yüzden milletçe bir ve beraber olmalıyız.

Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök: Türkiye'nin sağlık alanında Makedonya'daki olumlu algısı güçlendi. Makedon makamları da salgınla mücadelede en başından itibaren her türlü tedbiri uygulamaya koymuştur. Büyükelçiliğimiz Türk ve Makedon makamlarının duyurularını sosyal medya hesaplarından paylaşmaktadır.



KARADAĞ TECRÜBEMİZDEN YARARLANMAK İSTİYOR

Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan: Son küresel salgında Sağlık Bakanlığımızın gösterdiği gıpta edilen başarı, Karadağ makamlarının ülkemizle sağlık alanındaki mevcut işbirliğini daha da geliştirme yönündeki gayretlerinin daha da artmasına vesile olacaktır.



MEDYA TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI İŞLİYOR

Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük: Devletimiz ve hükümetimiz bu küresel salgına karşı, erken bir aşamada oldukça zamanlı ve etkin tedbirleri devreye soktu. Bu başarılı süreç yönetimi, Arnavut makamlarınca ve medya tarafından da takdirle karşılanıyor.