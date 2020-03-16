Yeni Zelanda şehitleri anıldı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden biri Türk 51 kişi, ölüm yıldönümlerinde binlerce kişinin katılımıyla anıldı.Kovid-19'un yayılacağı endişesiyle Christchurch'deki Horncastle Arena'da yapılması planlanan ulusal anma töreninin iptal edilmesinin ardından, Nur ve Linwood camilerini ziyaret eden binlerce kişi Müslümanları yalnız bırakmadı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yıldönümü nedeniyle Facebook'tan "Bir yıl önce bugün ülkemiz değişti" başlığıyla açıklama yayınladı.Türkiye ise terör saldırısının birinci yılında, saldırının yapıldığı 15 Mart tarihinin "İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kabul edilmesi yönündeki çağrısını yineledi.