ABD Başkanı Trump’tan SON DAKİKA coronavirüs paylaşımı! Tepki yağdı

Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'in ardından en çok etkilenen ülke İtalya oldu. İtalya'da olağanüstü durum ilan edilirken sokağa çıkmak yasaklandı. İtalya'da şu ana kadar bin 809 kişi hayatını kaybetti. Çin'de ise ölü sayısı 3 bini geçti. ABD Başkanı Trump ise son dakika bir paylaşımda bulundu.

TRUMP'A TEPKİ YAĞDI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkeler peş peşe tedbirler uygularken ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Trump, "ABD, Çin virüsünden etkilenen bilhassa havayolu ve diğerleri gibi endüstrileri güçlü bir şekilde destekleyecek. Her zamankinden daha güçlü olacağız!" ifadelerini kullandı. Trump'a çin virüsü tabirinden dolayı tepki geldi.