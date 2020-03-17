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’dan sevindirici son dakika haberi: “Coronavirüs tedavisinde kullanılabilir!”

Tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden Covid-19 salgını için birçok ülke tedavisi için çalışmalar devam ederken son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya üzerinde yapılmakta olan bu çalışmalar sürerken son olarak Avustralyalı bilim insanlarından gelen haber adeta tüm dünyaya umut veren türden oldu. Var olan iki ilacın karışımının corona virüs salgını semptomlarını tedavi edebileceğini açıklayan bilim insanları çare demek yanlış olmaz çünkü tamamen iyileştirdiğini gördük dedi. İşte Avustralyalı bilim insanlarından gelen son dakika corona virüsü tedavisi ile ilgili açıklama…

Giriş Tarihi: 17.3.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 13:01 ABONE OL
Avustralya’dan sevindirici son dakika Corona virüs haberi: “Coronavirüs tedavisinde kullanılabilir!”

Corona virüs tedavisini bulabilmek için tüm dünya seferber olurken gelen son dakika haberi adeta umut verdi. Avustralyalı bilim insanları tarafından gelen açıklamada iki farklı ilacın karışımı ile Covid-19 virüsüne ait semptomların azaltılabildiğini duyuran uzmanlar bunun çare olarak ifade edilmesi yanlış olmaz çünkü iyileştiriyor dedi. Ne var ki Enfeksiyonel hastalıklar uzmanı olan Paterson, çok sayıda insan üzerinde geniş çaplı deneyler yapılmadan 'corona virüs için kesin çözüm' olarak lanse edilemeyeceğini de belirtti. İşte Avustralyalı bilim insanlarından gelen corona virüsü tedavisi ile ilgili son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

CORONA VİRÜS TEDAVİSİ İÇİN UMUTLANDIRAN HABER AVUSTRALYA'DAN!

bilim insanları tarafından corona virüs tedavisi ile ilgili umut verici bir açıklama yapıldı. Açıklamada iki ilacın bu salgının semptomlarını azaltarak tedavi ettiği bildirilirken tüm dünya coronavirüs ile ilgili yapılan aşı çalışmalarını yakından takip etmeye devam ediyor.

İşte detaylar...

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Avustralya’dan sevindirici son dakika Corona virüs haberi: “Coronavirüs tedavisinde kullanılabilir!”
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