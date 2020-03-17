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'de koronavirüs nedeniyle tüm ibadethaneler 1 ay süreyle kapatıldı

'nde () yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ülke genelindeki tüm ibadethaneler 4 hafta süreyle kapatıldı. BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE talimatları ve fetvası doğrultusunda ülke genelindeki camiler ve gayrimüslimlerin ibadethanelerinin 1 ay süreyle kapatılması kararı alındı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.3.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 17:35 ABONE OL
BAE'de koronavirüs nedeniyle tüm ibadethaneler 1 ay süreyle kapatıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ülke genelindeki tüm ibadethaneler 4 hafta süreyle kapatıldı. BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Sağlık Bakanlığının talimatları ve Fetva Kurulunun fetvası doğrultusunda ülke genelindeki camiler ve gayrimüslimlerin ibadethanelerinin 1 ay süreyle kapatılması kararı alındı.

BİR AY SONRA GÖZDEN GEÇİRİLECEK!

Kararın bir ay sonra yeniden gözden geçirileceği kaydedildi. BAE'de Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 85'e yükselmişti.

Son dakika haberi: Coronavirüs tedbirleri kapsamında o ülkede camiler kapatılıyor! İşte coronavirüs salgınında son durum...

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BAE'de koronavirüs nedeniyle tüm ibadethaneler 1 ay süreyle kapatıldı
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