BAE'de koronavirüs nedeniyle tüm ibadethaneler 1 ay süreyle kapatıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ülke genelindeki tüm ibadethaneler 4 hafta süreyle kapatıldı. BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Sağlık Bakanlığının talimatları ve Fetva Kurulunun fetvası doğrultusunda ülke genelindeki camiler ve gayrimüslimlerin ibadethanelerinin 1 ay süreyle kapatılması kararı alındı.

BİR AY SONRA GÖZDEN GEÇİRİLECEK!

Kararın bir ay sonra yeniden gözden geçirileceği kaydedildi. BAE'de Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 85'e yükselmişti.