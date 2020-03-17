Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Brezilya'dan kötü haber! Yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

'dan kötü haber! Yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

Koronavirüs nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. ülkesi 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 62 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.3.2020 20:03 ABONE OL
Brezilya'dan kötü haber! Yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

Ülke basınındaki haberlere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü bölgelerden Sao Paulo eyaletinde 62 yaşındaki erkek hastanın yaşamını yitirdiği ve bunun ülkede Kovid-19'dan kaynaklanan ilk ölüm olduğu duyuruldu.

Öte yandan ülkede 67 yeni koronavirüs vakası daha görüldüğü ve vaka sayısının 301'e yükseldiği belirtildi.

VAKA SAYISI 182 BİN OLDU

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde, yeni tip koronavirüs vaka sayısı, 182 bin 742 oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Brezilya'dan kötü haber! Yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA