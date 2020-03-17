Coronavirüs salgınının ülkemizde de görülmesi ile beraber vatandaşlar konu ile ilgili tüm detayları araştırmaya başladı. İstatistiklere bakıldığında en yüksek ölüm oranının ise 80 yaş ve üzeri kişilerde olduğu görülüyor. Ayrıca uzmanlar tarafından açıklanana göre Corona virüsü ölüm oranı yüzde 3.4 olarak kaydedilirken Avrupa ülkelerinde durum git gide kötüleşmeye devam ediyor. Özellikle 60 yaşın üzerindeki kronik hastalarda Covid-19 salgınının ölümcül riskleri bulunuyor. Peki, Corona virüsü ölüm oranı yüzde kaç? Koronavirüs salgını kimleri, en çok hangi yaş grubunu tehdit ediyor? İşte tüm detaylar…

CORONAVİRÜS EN ÇOK HANGİ YAŞ GRUBUNU ETKİLİYOR? ÖLÜM ORANI YÜZDE KAÇ?

Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan veriler üzerine oluşturulan rapora göre, bu oran 60 - 69 yaş grubu için yüzde 3.6, 50 - 59 yaş grubu için 1.3, 20 *29 yaş grubu için yüzde 04.

İstatistiklere bakıldığı zaman corona virüs nedeniyle ölüm oranın en az görüldüğü yaş grunu ise 10 -19 , 20 -29 ve 20- 39 yaş grupları.

Söz konusu rapora göre, bu yaş gruplarında corona virüs kapan ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 0.2. Başka bir deyişle bu yaş gruplarında corona virüs kapan her 1000 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

CORONA VİRÜS BELLİ IRKLARI MI HEDEF ALIYOR?

İstatistiksel bulgulara göre tüm ırklardaki bireylerin SARS-CoV-2'ye karşı eşit düzeyde kişisel korunması gerekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü 27 Şubat 2020'de yaptığı açıklamada corona virüsün sınır tanımadığını, ırk ya da etnik köken ayırt etmediğini ve ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile bir ilişkisi olmadığını belirtmişti.

CORONA VİRÜSÜN ERKEKLERE BULAŞMA RİSKİ DAHA MI FAZLA?

MERS ve SARS da olduğu gibi yeni tip corona virüsünün erkeklere bulaşma riski kadınlardan daha fazla.

Kadınların daha az etkilenmesinin nedeni yani viral enfeksiyonlara karşı duyarlılıklarının daha az olmasının; bağışıklıkta önemli bir rol oynayan X kromozomundan kaynaklandığı düşünülüyor.

Ancak geçtiğimiz günlerde Çin'de yapılan bu araştırma henüz dünyanın diğer bölgelerindeki bilim çevreleri tarafından test edilmedi.

Bazı uzmanlar Çin'de görülen kadın erkek arasındaki ölüm oranı farkının sigara kullanımına bağlı olabildiği iddiasında.

SİGARA İÇENLER İÇİN RİSK DAHA MI FAZLA?

Zira ülkede sigara kullanımı erkeklerde kadınlara oranla hayli yüksek. Uzmanlar sigara içenler için riskin yüksek olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar ayrıca kronik böbrek, karaciğer hastalıkları olanlar, kanser tedavisi görenler için riskin daha yüksek olduğu uyarısında bulunuyor.