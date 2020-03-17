Corona virüsü salgını zirve yaptı: Bir günde 18 bin 717 yeni vaka 1059 ölüm

Çin'den dünyaya yayılan corona virüsü salgını nedeniyle her geçen gün yeni önlemler alınmasına rağmen vaka ve ölüm sayısı katlanarak artmaya devam ediyor. İşte son 24 saatte yaşananlar;

* Dünya genelinde corona virüsü vakası bir günde 18 bin 717 artarak 181 bin 310'a ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 1059 artarak 7 bin 128'e yükseldi.

* AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Üye ülkelere yapılacak gerekli olmayan seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirildiğini, ülkesine dönen AB vatandaşlarının, İngiliz vatandaşlarının, bazı sağlık çalışanlarının ve bilim insanlarının istisna tutulduğunu" duyurdu.

* 93 vakanın görüldüğü Rusya, yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini 1 Mayıs'a kadar yasakladı. Kanada da sınırlarını yabancılara kapattı.







* ABD'de ölü sayısı 71'e, vaka sayısı 4 bin 138'e yükseldi.

* İsviçre'de 4, Norveç'te 36 yeni vaka tespit edildi..

* Tanzanya'da ilk vaka, Belçika'dan dönen 46 yaşındaki bir kadında görüldü.

* 54 yeni vaka tespit edilen Pakistan, İran ve Afganistan sınırlarını kapattı.

* Vietnam ve Filipinler'de 2'şer, Litvanya'da 3, Malezya'da 138, Singapur'da 17, Tayland'da 33, Lüksemburg'da 4, Arnavutluk'ta 9, Faroe Adaları'nda 7, Etiyopya'da 1, Burkina Faso'da 12, İsveç'te 6, Avusturya'da 158, Belçika'da 172, Finlandiya'da 34, Monaco'da 4, Kuveyt'te 11, Malta'da 9, Portekiz'de 86, Srilanka'da 4, Güney Afrika'da 1, Japonya'da 6, Hindistan'da 15, Özbekistan'da 5 yeni vaka kaydedildi.

* Vaka sayısı Katar'da 439'a, Belarus'ta 36, Ukrayna'da ise 5'e yükseldi.

* İsviçre, Bosna-Hersek ve Ermenistan'da olağanüstü hal ilan edildi. Kosova da acil durum ilan etti.

* İsrail'de, aralarında askerlerin bulunduğu 48 yeni vaka kaydedildi.

* Arjantin ve Şili'de okullar tatil edildi.

* Bahreyn'de ilk ölüm gerçekleşti.

* Suudi Arabistan'da, kamu çalışanlarının 16 gün işe gitmemesine karar verildi.

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* 5423 vaka, 127 ölümün bildirildiği Fransa'da Sağlık Bakanı Olivier Veran, reçetesiz satılan ve yaygın kullanılan anti-inflamatuar ilaçların corona virüsünü daha da ağırlaştırabileceği uyarısında bulundu.

* Irak Kerkük'te restoranlar kapatıldı.

* Guatemala ve Bahreyn'de ilk ölüm gerçekleşti.

* Avustralya'da, karantina koşullarına uymayanlara para ve hapis cezası uygulanacağı bildirildi.



İKİ ÜLKEDEN İLAÇ MÜJDESİ

Avustralyalı bilim insanları hali hazırda var olan iki ilacın yeni tip corona virüsünün neden olduğu semptomları tedavi edebileceğini açıkladı. Birincisi AIDS'e neden olan HIV'i bastırmak için kullanılan bir ilaç, diğeri ise sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı artan genetik direnç nedeniyle büyük ölçüde unutulmuş olan klorokin, yani sıtma ilacı. Doktorlar, söz konusu ilaçlarla tedavi edilen enfekte kişilerin iyileştiğini ve "virüsün ortadan yok olduğunu" söyledi. İngiliz bilim insanları ise, "Aşı fareler üzerinde başarılı oldu. Her şey yolunda giderse Haziran'da insanlar üzerindeki teste başlayacağız" dedi.