Son Dakika: Çavuşoğlu'ndan Coronavirüs nedeniyle tahliye edilen Türklerle ilgili flaş açıklama

Son Dakika Haberi: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs'e karşı önlemler devam ediyor. Türkiye Coronavirüs nedeniyle yurtdışından ülkeye dönmek isteyen vatandaşların başvurularını aldı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı son dakika açıklamasında, yurtdışında yaşayan Türklerin 34 seferle ülkeye getirileceğin ve karantinaya alınacağını söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

15 Mart akşamı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde 9 ülke ile uçuşları durdurduk. 3 bin 614 vatandaşımız dönmek için başvurdu.

Vatandaşlarımız döndükten sonra 14 gün karantina ve gözetim altında olacaklarını duyurduk. 34 sefer planladı THY. Fiyatları makul tuttu. vatandaşlarımız uçaklardan alınarak İstanbul ve Kocaeli'ndeki yurtlara yerleştirilecek.

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20 ÜLKE İLE UÇUŞLAR DURDURULDU

Dün akşam itibarıyla 6 ülkeyle daha uçuşlar durduruldu. Top lamda 20 ülke ilke daha uçuşlar durduruldu.

Fas uçuşları durduracağını duyurdu. 1500 vatandaşımız var Fas'ta. Bu vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz.