Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Irak'ta corona virüs yayılıyor! 21 kişide daha corona virüsü...

'ta yayılıyor! 21 kişide daha corona virüsü...

'ta 21 kişide daha yeni tip korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 154'e yükseldi. Irak Sağlık Bakanlığı, bugün başkent Bağdat'ta 17, Basra'da 3 ve Kerbela'da 1 olmak üzere toplam 21 yeni tip korona virüsü vakasının teşhis edildiğini açıkladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.3.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 15:51 ABONE OL
Irak'ta corona virüs yayılıyor! 21 kişide daha corona virüsü...

Irak'ta 21 kişide daha yeni tip korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 154'e yükseldi.
Irak Sağlık Bakanlığı, bugün başkent Bağdat'ta 17, Basra'da 3 ve Kerbela'da 1 olmak üzere toplam 21 yeni tip korona virüsü vakasının teşhis edildiğini açıkladı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI...

Ülkedeki toplam vaka sayısının 154'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, Vasıt kentinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği ölenlerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ise toplam 34 vaka tespit edildiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Irak'ta corona virüs yayılıyor! 21 kişide daha corona virüsü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA