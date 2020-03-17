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’da 103 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu

'ın Simnan eyaletinde korona virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 103 yaşındaki kadının hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.3.2020 23:19 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 23:23 ABONE OL
İran’da 103 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu

İran'da Simnan Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktorlarından Nevid Danayi yaptığı açıklamada, 103 yaşındaki bir kadının korona virüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini bildirdi. Doktor Danayi, "Yaklaşık bir hafta önce korona virüsü teşhisi ile Simnan'da bulunan Kevser Hastanesine yatışı gerçekleştirildi ve tıbbi tedavi gördükten sonra iyileşerek bugün taburcu edildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran'da Sağlık Bakanlığı, korona virüs nedeniyle ölü sayısının 988 ve vaka sayısının ise 16 bin 169 olduğunu açıklamıştı.

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İran’da 103 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu
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