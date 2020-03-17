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: 'da korkutan bilançosu! 135 kişi daha hayatını kaybetti

haberi... 'da son 24 saatte yeni tip nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 988'e yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.3.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 14:06 ABONE OL
Son Dakika: İran'da korkutan coronavirüs bilançosu! 135 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 988'e yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 135 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 988'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1178 artarak 16 bin 169'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 5 bin 389 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

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Son Dakika: İran'da korkutan coronavirüs bilançosu! 135 kişi daha hayatını kaybetti
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