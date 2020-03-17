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'da koronavirüs nedeniyle meclis oturumu elektronik ortamda yapıldı

'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik önlemler kapsamında meclis oturumu internet üzerinden gerçekleştirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.3.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 12:26 ABONE OL

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Meclis Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Ali Vekili, 70 milletvekilinin katılımıyla elektronik ortamda düzenlenen oturumda Kovid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmelerin ele alındığını belirtti.

Vekili, Meclis Başkanı Ali Laricani ve Başkanlık Heyeti üyelerinin mecliste hazır bulunduğunu, diğer milletvekillerinin de video konferansla oturuma katıldığını söyledi.

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 853'e, vaka sayısı da 14 bin 991'e yükselmişti. Bazı milletvekillilerine de Kovid-19 teşhisi konulurken Tahran Milletvekili Fatma Rehber ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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İran'da koronavirüs nedeniyle meclis oturumu elektronik ortamda yapıldı
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