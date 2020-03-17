İran’da salgın kontrolden çıktı

853 vatandaşını
virüs nedeniyle kaybeden
İran'da son 24 saatte salgın iyice
kontrolden çıktı. Ülkede bir günde 1053
yeni vaka, 129 ölüm kaydedildi. İran yönetimi
ve ordu tarafından yapılan çelişkili ifadeler
kronavirüs mücadelesindeki belirsizliği arttırıyor.
İran'da salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan
vatandaşlar, balkon ve pencerelerden
2'nci Dünya Savaşı'nda bestelen "Ey İran"
marşını okuyarak birbirlerine destek olmaya
çalışıyor. Öte yandan İran Uzmanlar Meclisi
Üyesi Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani,
koronavirüsnedeniyle hayatını kaybetti.