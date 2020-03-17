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’da salgın kontrolden çıktı

Giriş Tarihi: 17.3.2020 ABONE OL
İran’da salgın kontrolden çıktı
853 vatandaşını virüs nedeniyle kaybeden İran'da son 24 saatte salgın iyice kontrolden çıktı. Ülkede bir günde 1053 yeni vaka, 129 ölüm kaydedildi. İran yönetimi ve ordu tarafından yapılan çelişkili ifadeler kronavirüs mücadelesindeki belirsizliği arttırıyor. İran'da salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, balkon ve pencerelerden 2'nci Dünya Savaşı'nda bestelen "Ey İran" marşını okuyarak birbirlerine destek olmaya çalışıyor. Öte yandan İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani, koronavirüsnedeniyle hayatını kaybetti.
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İran’da salgın kontrolden çıktı
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