İran’da salgın kontrolden çıktı

853 vatandaşınıvirüs nedeniyle kaybedenİran'da son 24 saatte salgın iyicekontrolden çıktı. Ülkede bir günde 1053yeni vaka, 129 ölüm kaydedildi. İran yönetimive ordu tarafından yapılan çelişkili ifadelerkronavirüs mücadelesindeki belirsizliği arttırıyor.İran'da salgını nedeniyle evlerinden çıkamayanvatandaşlar, balkon ve pencerelerden2'nci Dünya Savaşı'nda bestelen "Ey İran"marşını okuyarak birbirlerine destek olmayaçalışıyor. Öte yandan İran Uzmanlar MeclisiÜyesi Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani,koronavirüsnedeniyle hayatını kaybetti.