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'den skandal uygulama! "ırkçı ve barbar"

, istihbaratının, işgal altındaki Doğu 'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapan 12 Filistinliyi gözaltına almasını "ırkçı ve barbar" bir davranış olarak nitelendirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.3.2020 07:11 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 07:12 ABONE OL
İsrail'den skandal uygulama! ırkçı ve barbar

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yazılı açıklamasında, "Dezenfekte kampanyasına gönüllü katılan Filistinlilerin işgal güçlerince gözaltına alınması ırkçı ve barbar bir davranıştır ve Kudüs'teki Filistinlilerin hayatının hafife alındığını göstermektedir." ifadesini kullandı.

İsrail'in, Kudüs'teki dezenfekte çalışmalarını engellemesinin virüsün yayılmasına neden olduğunu belirten Kanu, bunun Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) virüsle mücadelede sarf ettiği çabaların hiçe sayılması anlamına geldiğini kaydetti.

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Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail istihbaratının, dün akşam saatlerinde Doğu Kudüs'teki bir dizi kurum ve tesiste dezenfekte çalışması yapan 12 genci gözaltına aldığı belirtilmişti.

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İsrail'den skandal uygulama! "ırkçı ve barbar"
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