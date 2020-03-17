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'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

'de, yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.3.2020 12:39 ABONE OL

Kaza, sabaha karşı Kırşehir-Kırıkkale yolunun Hamit Köyü mevkiinde meydana geldi. Ayhan Erdi yönetimindeki 34 FA 7953 plakalı Metro turizme ait yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Ayhan Erdi ile yolcular Ayşegül Doğan, Anıl Talha Doğan, İkra Elif Doğan, Seyfettin Taşpınar, Adil Akçal, Ali Akçal, Elif Akçal, Emin Yüksekdam, Pınar Şirvan, Sevim Tankulu, Ömer Tankulu, İbrahim Gençoğlu ve Fatma Köse yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

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Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
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